Nouvel An laotien : les dirigeants de HCM-Ville formulent leurs voeux

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville, conduite par ​la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti, Vo Thi Dung, est allée adresser ses vœux, le 10 avril, au consulat général du Laos dans la mégapole du Sud à l'occasion du Nouvel An traditionnel laotien - le Bunpimay.

La secrétaire adjointe du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, a salué ​les réalisations acquises par le peuple laotien sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) dans son œuvre d’édification et de développement de la nation ces 40 dernières années.

Ho Chi Minh-Ville fera toujours de son mieux pour promouvoir les relations avec ​les provinces laotiennes, contribuant à renforcer l’amitié, la solidarité et la coopération entre les deux pays, a-t-elle affirmé.

Le consul général laotien Somxay Sanam Oune a remercié Ho Chi Minh-Ville pour ses aides précieuses dans le processus de développement socio-économique des localités laotiennes.

Il s’est déclaré convaincu que la solidarité spéciale, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale Vietnam – Laos ser​aient consolidé et développé chaque jour, au bénéfice ​des deux peuples et de la prospérité de chaque pays. -VNA