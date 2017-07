Exploitation du charbon. Photo : internet



Hanoï (VNA) - Selon des statistiques préliminaires du Département général des Douanes, de janvier à fin mai, le Vietnam a exporté 877.100 tonnes de charbon, soit trois fois plus qu’en 2016, battant le précédent record de 2010, avec 128,7 millions de dollars et une croissance de 452,6% sur un an.En mai, avec 360.100 tonnes, les exportations nationales de charbon ​ont rapporté 47,5 millions de dollars, en hausse de 150,9% en volume et de 153,5% en montant.Le Japon et la Malaisie étaient les premiers débouchés en mai avec une forte augmentation de sept fois et de 11 fois, ​avec 577.900 et 115.400 tonnes. En outre, les exportations en Thaïlande et à Taïwan (Chine) ont augmenté de 2,7 et 2,9 fois.-CPV/VNA