Le PM Nguyen Xuan Phuc reçoit l'envoyé spécial du PM australien. Photo: VNA



Hanoi, 27 juin (VNA) - Le Vietnam souhaite porter les relations avec l'Australie à une nouvelle hauteur, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d'une rencontre à Hanoï le 27 juin avec Mme Frances Adamson, envoyée spéciale du Premier ministre australien Malcolm Turnbull.

Nguyen Xuan Phuc a souligné le fort développement du partenariat intégral entre le Vietnam et l'Australie, notant que les deux pays sont devenus des partenaires importants dans de nombreux domaines.

Il a remercié le Premier ministre australien de l'avoir invité au Sommet spécial ASEAN-Australie prévu pour mars 2018, affirmant que l'événement renforcerait les liens entre l'ASEAN et l'Australie, et plus particulièrement le Vietnam et l'Australie.



En ce qui concerne les aides publiques au développement accordées par l'Australie au Vietnam, le chef du gouvernement vietnamien a également exprimé le souhait que les entreprises australiennes accordent plus d'attention au Vietnam, en particulier dans les domaines potentiels des deux pays comme l'agriculture de haute technologie, l'élevage, l'infrastructure, les technologies de l'information, l'éducation...



Il a souhaité que l'Australie devien​ne l'un des plus grands investisseurs au Vietnam et facilite l'importation de produits vietnamiens, en particulier les fruits tropicaux et les produits aquatiques.



Selon le Premier ministre, le Vietnam compte actuellement plus de 30.000 étudiants qui font actuellement des études en Australie. Il a exprimé le souhait que le gouvernement australien crée des conditions ​afin que d'autres étudiants vietnamiens y suivent un cursus.



Se félicitant du programme bilatéral de travail pendant les vacances qui a été lancé le 1er mars 2017, il a demandé à l'Australie de recevoir plus de travailleurs vietnamiens dans un proche avenir.



Le Vietnam se félicite du rôle de plus en plus important de l'Australie dans la région et dans le monde, en particulier ses soutiens accordés au Vietnam et à l'ASEAN sur la question de la mer Orientale, dont le respect du droit international, en particulier de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a dit le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Mme Adamson, qui est également secrétaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce d'Australie, a déclaré que les deux pays partagent des intérêts communs en termes de stratégie régionale, d'environnement commercial ouvert et de questions régionales, parce que l'Australie attache une grande importance à l'ASEAN.



Elle a affirmé que l'Australie ​souhaite porter les relations bilatérales à une plus grande hauteur.



L'envoyée spéciale a transmis une lettre du Premier ministre australien au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



Durant son séjour, Mme Adamson aura des rencontres avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Dinh Quy, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Quoc Khanh, le chef adjoint de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Dac Loi, et directeur de l'Académie diplomatique du Vietnam Nguyen Vu Tung.

Les réunions porteront sur les relations bilatérales, les problèmes de sécurité régionaux, le développement du commerce international et les priorités du Vietnam lors de la semaine de haut niveau de l'APEC dans la ville de Da Nang en novembre. -VNA