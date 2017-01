Nguyen Phu Trong achève avec succès sa visite officielle en Chine

Le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping (droite) accueille le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, le 12 janvier à Pékin. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du CC du ​PCV, Nguyen Phu Trong, et la délégation de haut rang l'accompagnant sont revenus le 15 janvier à Hanoi, terminant avec succès leur visite officielle en Chine, sur invitation du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président de Chine, Xi Jinping.

Durant sa visite du 12 au 15 janvier, Nguyen Phu Trong a eu un entretien avec ce dernier​, des entrevues avec le Premier ministre chinois Li Keqiang, le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine Zhang Dejiang, le président du Comité national de la Conférence consultative politique du Peuple chinois (CCPPC), Yu Zhengsheng et le secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC Wang Qishan.

Lors de ces entretien et entrevues, les deux parties se sont informées de la situation de leur Parti et pays et sont parvenues à un consensus sur l’intensification des relations entre les deux Partis et pays dans la nouvelle période. Elles ont échangé leur point de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elles ont souligné que le développement durable de chaque pays, leur amitié et leur coopération étaient importants pour les deux pays.

Elles se sont mises d’accord sur la préservation et la valorisation de l’amitié traditionnelle Vietnam-Chine, cultivée par les Présidents Ho Chi Minh et Mao Zedong, sur le maintien et l’intensification des échanges de haut rang entre les deux pays, sur la valorisation du rôle de coordination des mécanismes d’échanges et de coopération entre les deux Partis, deux Etats, ainsi que sur le renforcement de la coopération bilatérale dans la diplomatie, la défense, la sécurité et l’application de la loi.

Les deux parties ont également convenu d’intensifier leur coopération efficace dans l’économie, le commerce, l’agriculture, l’environnement, les sciences et technologies, le transport…, d’encourager les entreprises exemplaires de Chine à investir dans les projets ​correspondants aux besoins et à la stratégie de développement du Vietnam, ainsi que de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes en Chine.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’intensifier les échanges populaires, notamment entre les jeunes. Elles ont ​​discuté de manière franche et sincère des questions en mer et ont convenu de renforcer leur collaboration au sein des forums multilatéraux, pour le maintien de la paix, la stabilité et la prospérité de la région comme du monde.

Le leader du PCV a assisté à la rencontre d’amitié en l’honneur du 67e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Chine et de l’arrivée du Nouvel An lunaire 2017.

Les parties vietnamienne et chinoise ont signé 15 documents de coopération dans plusieurs domaines et rendu public un communiqué conjoint​.

Durant son séjour en Chine, le secrétaire général du CC du PCV Nguyen Phu Trong s’est également rendu dans la province du Zhejiang où il a rencontré des responsables et des entreprises locales​ exemplaires.

A l'issue de sa visite officielle en Chine, Nguyen Phu Trong a envoyé ​au secrétaire général du PCC et président de Chine, Xi Jinping, une lettre de remerciement.

Il a exprimé sa ferme conviction que les résultats de sa visite contribueraient de manière significative à la promotion de l’amitié, de la confiance politique et du partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine, pour la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité de la région comme du monde.

Il a également souhaité que le peuple chinois, sous la direction du PCC et de son président Xi Jinping, continue d’obtenir de plus grandes réalisations dans son œuvre de renouveau et d’accomplir dans les meilleurs délais son objectif de « pays socialiste moderne, puissant, démocratique, civilisé et harmonieux ». -VNA