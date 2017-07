Nghê An (VNA) - Mère nature a donné au Xu Nghê, une région comprenant deux provinces centrales de Nghê An et de Hà Tinh, un littoral de plus de 200 km qui abrite de nombreuses belles plages. Une destination de prédilection en été.



En ce moment, Cua Lo, dans la province de Nghê An, et Thiên Câm, dans celle de Hà Tinh, sont deux plages très prisées des touristes, en particulier de Hanoï. Mais ces deux provinces en possèdent des dizaines d’autres.



Située à environ 200 km au sud de Hanoï, la province de Nghê An possède de superbes lieux comme Quynh Phuong, Quynh Liên, Quynh Bang, Quynh Luong, Quynh Minh, Quynh Nghia et Tiên Thuy, que l’on appelle «Mer de Quynh», et qui conservent leur beauté vierge. Ces plages de sable blanc donnant sur des eaux turquoises figurent sans conteste parmi les plus belles du Centre septentrional du Vietnam. Les touristes peuvent également y apprécier d’excellents plats de fruits de mer à des prix défiant toute concurrence.



Les plages Cua Lo et Bai Lu sont aussi des noms familiers pour de nombreux visiteurs.





Une vue panoramique de Bai Lu, province centrale de Nghê An.

Thiên Câm, la plus belle plage de la province de Hà Tinh (Centre).

Avec ses 10,2 km de plage de sable blanc au pied d’un joli petit massif montagneux, Cua Lo possède bien des atouts pour le développement du tourisme balnéaire et écologique, en liaison avec les loisirs de plage. Un lieu qui est devenu une destination de prédilection pour les touristes.Bordée d’une vaste pinède, Bai Lu a une eau claire. Les vagues y sont douces, et le sable est idéal pour jouer au volleyball ou au football.Pour sa part, la province de Hà Tinh est dotée par la nature de hautes montagnes et d’une plaine étroite s’étendant jusqu’à la plage.Cette localité possède un littoral de 130 km allant de Nghi Xuân à Ky Anh avec des plages et des destinations touristiques attrayantes comme Thiên Câm, Xuân Thành, Lôc Hà, Thach Hai, Ky Ninh..., ainsi que de nombreux sites culturels et historiques.Parmi elles, Thiên Câm, qui signifie le luth du Ciel, est la plus réputée. Les voyageurs peuvent y choisir l’une des trois petites plages pour se reposer et se baigner. La mer est calme, avec de petites vagues et une eau parfaitement limpide. La nature a offert à Thiên Câm des îles magnifiques comme En et Bo, ainsi que des montagnes que vous ne pourrez rater au cours de votre passage à Hà Tinh.Cette province est la première destination sur la route des sites patrimoniaux du Centre du Vietnam, et l’une des grandes portes d'entrée de la zone touristique du Couloir Est-Ouest. Ces conditions favorables, ainsi qu’un réseau de transport pratique, devraient faciliter le développement du tourisme maritime local.Une année après l’incident écologique marin dans la région du Centre, l’environnement marin à Hà Tinh a retrouvé son état naturel.Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Dang Quôc Vinh, la "Saison touristique maritime de Hà Tinh 2017" est destinée à promouvoir les potentiels touristiques, la culture et la population locales, à attirer plus d’investisseurs et de visiteurs, à sensibiliser le public au rôle important du tourisme dans le développement socio-économique, ainsi qu’à faire du tourisme un secteur économique de pointe.-CVN/VNA