Myanmar: le président appelle les groupes ethniques à coopérer avec le gouvernement

Le président birman U Htin Kyaw. Photo: EPA/VNA)

Hanoi (VNA) - Le président birman U Htin Kyaw a appelé les groupes ethniques à coopérer avec le gouvernement pour la paix et sans aucune discrimination.

Il a lancé cet appel à l'occasion du 70e anniversaire de la Journée d'indépendance de l'Etat Shan (12 février).

Il a souhaité que ces groupes ethniques ayant participé à la Conférence de paix de Panglong du XXIe siècle discutent et cherchent des mesures pour la paix et la réconciliation nationale. Selon le dirigeant, son pays est en arrière à cause des conflits.

La Conférence de paix de Panglong du XXIe siècle, organisée en septembre 2016 àNay Pyi Taw, visait à unir tous les groupes ethniques du Myanmar et à construire une union démocratique fédérale grâce au dialogue.

Cet événement inspiré de la Conférence de Panglong de 1947 a rassemblé environ 1.600 représentants du gouvernement, du Parlement, de l'Armée, des partis politiques invités, des organisations ethniques armées et non armées et de la société civile. -VNA