Hanoï (VNA) - Le Myanmar et l'Allemagne s'engagent à renforcer la coopération dans la défense non militaire, lors de la rencontre à Nay Pyi Taw entre le commandant en chef des forces armées du Myanmar, le général Min Aung Hlaing, et l'ambassadeur d'Allemagne, Christian-Ludwig Weber-Lortsch.

Les deux parties ont discuté de questions concernant les efforts menés par l'armée birmane pour rétablir la paix dans le pays, ainsi que du rôle de l'Allemagne dans le processus de transition de ce pays.

Les deux pays recherchent des opportunités de coopération économique, et cette question a été abordée lors de la visite au Myanmar en juin 2016 du ministre allemand de la Coopération économique et du Développement, Gerd Müller.

Le Myanmar et l'Allemagne ont établi leurs relations bilatérales en 1954. L'Allemagne se classe 29e parmi les investisseurs étrangers au Myanmar avec 22,25 millions de dollars dans la période 1988-2017. -VNA