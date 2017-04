Monsanto doit être responsable dans le règlement des conséquences de l’agent orange/dioxine

Photo: AP



Hanoi (VNA) - Le Vietnam salue le jugement rendu le 18 avril par le Tribunal international selon lequel le groupe chimique américain Monsanto a porté durablement atteinte à la santé et à l’environnement au Vietnam.Ça fait plus de 40 ans depuis la fin de la guerre américaine au Vietnam, les conséquences restent lourdes, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mme Lê Thi Thu Hang lors d’une conférence de presse périodique le 20 avril à Hanoi, appelant la firme américaine à respecter l’avis « consultatif » du tribunal et à prendre rapidement des mesures concrètes pour contribuer à résoudre les conséquences de l’agent orange/dioxine au Vietnam.Mme Lê Thi Thu Hang a aussi déclaré que le Vietnam féliciterait les efforts des Etats-Unis dans la réparation des dommages de guerre, en ce qui concerne l’agent orange a fortiori.Elle a déclaré que les entreprises américaines et Monsanto en particulier doivent être responsables d'aider à surmonter les conséquences de l'agent orange / dioxine au Vietnam.Six mois après le procès citoyen intenté au géant américain de l’agrochimie Monsanto, les juges ont rendu, mardi, 18 avril, un « avis consultatif » dans lequel ils demandent la reconnaissance de l’écocide en droit international.