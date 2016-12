Mise en chantier d’une zone de mouillage pour les bateaux de pêche sur l’île de Phu Quy

Binh Thuan (VNA) - Dans le district insulaire de Phu Quy (province centrale de Binh Thuân), une zone de mouillage a été mise en chantier le 26 décembre.



D’un ​coût de 544 milliards de dôngs, ce projet sera ​achevé en 2020 et capable d’accueillir 1.000 bateaux de pêche ​exploitant les eaux de la région du Nam Trung Bô (Centre méridional) et des îles de Truong Sa (Spratly) et de la plate-forme DK1 en cas de tempêtes.



L’île de Phu Quy se trouve à 120 km (56 milles marins) de la ville de Phan Thiêt. -NDEL/VNA