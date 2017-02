Thai Binh, 5 février (VNA) – Les autorités ont exprimé la volonté de mieux gérer les zones humides pour prévenir les risques de catastrophes, dimanche 5 février lors d’un meeting dans la province de Thai Binh (Nord) en l’honneur de la Journée mondiale des zones humides.

Des délégués au meeting plantent des arbres, le 5 février à Thai Binh. Photo: VNA Le Vietnam compte plus de 10 millions d’hectares de terres submergées qui apportent des services écosystémiques importants, de l’apport d’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction en passant par la biodiversité, la maîtrise des crues, la recharge des nappes souterraines et l’atténuation des changements climatiques.

Mais les études démontrent que les milieux humides sont parmi les écosystèmes les plus fortement touchés et dégradées à cause de l’intervention humaine et de la mauvaise gestion.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà a appelé à sensibiliser les gens au rôle des zones humides dans le maintien et la préservation de la biodiversité, et promouvoir les valeurs des zones humides du pays.

Chaque année, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne.

Des organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société profitent de l’occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides en général, et de la Convention de Ramsar en particulier.​

Le Comité permanent de la Convention de Ramsar sur les zones humides a choisi le thème «Les zones humides pour la prévention des risques de catastrophes» pour la Journée mondiale des zones humides de 2017, à l’occasion de sa 52e Réunion tenue à Gland, Suisse, du 13 au 17 juin 2016.

L’objet de ce thème est de sensibiliser le public et de mettre en valeur le rôle vital que jouent des zones humides en bon état en réduisant les effets de phénomènes extrêmes comme les inondations, les sécheresses et les cyclones sur les populations humaines et en aidant à renforcer la résilience. – VNA