Marathon international Da Nang 2017, une opportunité de promouvoir le tourisme

Da Nang (VNA) - Fort du succès des éditions précédentes, le marathon international de Da Nang 2017 aura lieu le 6 août prochain dans le Parc Bien Dong de la ville de Da Nang (Centre).



Photo d'illustration : Internet



Le DNIM est le premier marathon professionnel du Vietnam certifié par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et l'Association des marathons internationaux et des courses de distance.La course a des impacts profonds sur le sport et le tourisme de la ville, puisque cet évènement avait vu la participation de plus de 4.500 personnes en 2016.Cette année, il réunira près de 500 athlètes de 27 pays et territoires, des amateurs, des touristes, mais aussi des habitants de la ville. Les sportifs pourront concourir dans l'une des quatre épreuves au programme : marathon (42 kilomètres), semi-marathon (21 km), ainsi qu'une marche et une course de 5 kilomètres.Le point de départ et d’arrivée du marathon, ainsi que du semi-marathon, est le Parc Bien Dong. Les athlètes devront suivre l’itinéraire suivant : rues Vo Nguyen Giap - Nguyen Van Thoai - pont Tran Thi Ly - 2 septembre - Bach Dang - 3 février - Pont Thuan Phuoc - Le Duc Tho - Hoang Sa. Pour la course de 5 km, l’itinéraire sera bien entendu un peu différent : Pham Van Dong (Sud) - Ngo Quyen - Pham Van Dong (Nord) - Ho Nghinh - Thich Phuoc Hue - Vo Nguyen Giap - Pham Van Dong.Le marathon international Da Nang 2017 est une bonne occasion pour les athlètes vietnamiens de se mesurer à leurs homologues étrangers. Il a également pour but de promouvoir la pratique du sport à Da Nang et, plus généralement, dans l’ensemble du Vietnam. -CPV/VNA