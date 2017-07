Malaisie : création d’un centre pour les militaires et le droit international humanitaire

Le délégué du CIRC aux forces armées et de sécurité en Asie du Sud-Est et au Pacifique, Kirby Abbott (droite). Photo : icrc.org



Kuala Lumpur (VNA) – Un centre régional pour les militaires et le droit international humanitaire a été créé au sein de l’Université de défense nationale de la Malaisie (NDUM).

Son établissement se base sur la coopération entre cette université et le Comité international de la Croix-Rouge (CIRC), dans le but de renforcer la compréhension et le respect du droit, notamment du droit international humanitaire, au sein des responsables des forces armées dans la région Asie-Pacifique.

Selon le délégué du CIRC aux forces armées et de sécurité en Asie du Sud-Est et au Pacifique, Kirby Abbott, ce centre (COMIHL – Regional Centre for Military and International Humanitarian Law) servira de forum où le CIRC pourra assister les forces armées malaisiennes. Il permettra également de renforcer les compétences et la compréhension mutuelle entre les forces armées.

Le directeur du COMIHL, Mohd Ramli Othman, a indiqué que le centre vulgariserait le droit international humanitaire et les informations ​en lien ​auprès des forces armées dans la région, ce qui ​aura pour effet d’intensifier la compréhension entre elles. Une convention de coopération entre le CIRC et le NDUM sera signée en août prochain.

Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui tend à limiter les effets des opérations de guerre, en particulier à l’égard des populations et des installations civiles et des personnes qui ne participent pas ou plus aux combats, ainsi qu’en limitant les objectifs, les moyens et les armes de guerre. -VNA