Le vainqueur Ma Minh Cam après sa victoire. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - L​e tournoi international de carom à trois bandes de Binh Duong - Coupe BTV-Becamex IJC 2017, s'est clôturé après trois jours de compétition dans cette province méridionale.

Et ce sont les joueurs de Ho Chi Minh-Ville qui ont raflé la mise : Ma Minh Cam, Nguyen Quoc Quyen et Duong Anh Vu finissant respectivement 1er, 2e et 3e.

L'événement, qui a eu lieu du 14 au 16 juillet, a réuni 60 ​compétiteurs vietnamiens venus de 22 villes et provinces du pays, et quatre autres de République de Corée et du Japon.



Des grands noms du billard vietnamien comme Ngô Dinh Nai, Ly Thê Vinh, Ma Xuân Cuong, Truong Quang Hào,... était engagés, outre les Sud-Coréens Shin Jung Ju et Han Ji Seung et les Japonais Yoneyama Satoru et Miyahita Takao.

Le champion du tournoi de Binh Duong a reçu, en plus de la coupe, une prime de 60 millions de dôngs. -VNA