L'usine de production d'aluminium Nhan Co: moteur du développement du Tay Nguyen

L'usine de production d'aluminium Nhan Co à Dak Nong. ​Photo: VNA



Dak Nong (VNA) - L'usine de production d'aluminium Nhan Co, du Groupe industriel du charbon et des minerais du Vietnam (TKV), installée dans le district de Dak R'lap, province de Dak Nong, Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), a sorti fin 2016 son premier lot d’alumine.

Mise en chantier en juin 2007 avec un investissement total de plus de 16.800 milliards de dongs, l'usine de production d'aluminium Nhân Co est un ouvrage industriel stratégique d​e TKV et le plus grand projet de bauxite ​dans le Tây Nguyên. ​​Sa puissance initiale sera de 650.000 tonnes d'aluminium par an. Actuellement, ​ l'usine est dans la période d'essai et entrera officiellement entrée en activité au premier trimestre 2017.

La sortie de ce premier lot a marqué un tournant dans le développement de l’industrie d’exploitation et de transformation minières d​e TKV, contribuant au développement socioéconomique durable de Dak Nong et du Tay Nguyen en général, au maintien de la sécurité dans cette région et à la promotion de la restructuration économique de la localité.

En outre, le projet créera plus de 10.000 emplois directs et indirects, contribuant à élever le niveau de vie de la population, jettera les bases pour développer l'industrie de l'alumine et d'autres industries auxiliaires, contribuera à augmenter le PIB local, et apportera une recette de devises étrangères importante pour le pays.

Le Vietnam dispose d'une grande réserve de bauxite qui permettra la production d'aluminium pour la région et le reste du monde. Estimée à plus de 5,4 milliards de tonnes de minerais, elle est concentrée dans le Tay Nguyen et, particulièrement, dans la province de Dak Nong. L'investissement dans l'industrie d'alumine, destinée à l'utilisation dans le pays et à l'exportation, constitue un​e orientation socioéconomique nationale importante. -VNA