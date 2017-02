L'Université nationale de Hanoi, meilleure université du Vietnam, selon le classement Webometrics

Hanoï (VNA) - Selon le classement Webometrics du mois de janvier 2017, l'Université nationale de Hanoï est à la 32e place des universités d'Asie du Sud-Est et ​à la ​1.580e place mondiale.

Viennent ensuite l'Université des Sciences et des Technologies de Hanoï (41e et 1.764e), l'Institut de l'agriculture du Vietnam (48e et 2.070 e), l'Université de Cân Tho (58e et 2.261e rang mondial), et l'Université nationale de l'Education de Hanoi (68e et 2.588e).

Ce classement Webometrics est réalisé par Cybermetrics Lab, une division du Conseil supérieur de la recherche scientifique d'Espagne.



Cybermetrics a commencé la publication de son classement en 2004 avec pour critères le nombre de liens pointant vers le site web des établissements, la présence sur le web, la visibilité, l'accès électronique aux publications scientifiques et autres documents universitaires. Webometrics mesure la présence sur Internet, la visibilité de la recherche et des activités scientifiques des établissements classés. -VNA