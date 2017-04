L’université italienne de Brescia souhaite accueillir plus d’étudiants vietnamiens

Photo: VNA



Rome (VNA) – L’Université de Brescia ​souhaite recevoir davantage des étudiants et des boursiers de thèse vietnamiens, a déclaré le recteur de cette université italienne, Maurizio Tira, lors d’une ​séance de travail avec l’ambassadeur vietnamien en Italie, Cao Chinh Thien, le 19 avril dans la ville de Brescia, région de Lombard​ie.

Maurizio Tira a également souligné la coopération étroite entre son université et ses partenaires vietnamiens dont l’Université de gestion des ressources en eau du Vietnam, l'Université nationale du Vietnam, l’Université de Hanoi…

Il a ajouté que son université et l’Université de gestion des ressources en eau du Vietnam étaient en train d'étudier la possibilité de mettre en œuvre deux projets de recherche conjoints sur le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer au Vietnam, ainsi que sur l'irrigation dans les provinces vietnamiennes de Ninh Thuan et Binh Thuan.

L'Université de Brescia a également signé un accord avec le ministère vietnamien de l'Education et de la Formation afin de fournir un soutien d'hébergement aux étudiants vietnamiens parrainés par les projets gouvernementaux 911 et 599.

A l’heure actuelle, l'université de Brescia accueille 12 étudiants et boursiers de thèse vietnamiens, a-t-il annoncé.

Il a souligné que les frais de scolarité ​de son université sont beaucoup plus raisonnables que ceux d'autres universités en Italie et en Europe​. Il a appelé les étudiants vietnamiens à s'inscrire et à faire une demande de bourses d'études sur ​le site de l'université.



Pour sa part, l'ambassadeur Cao Chinh Thien a déclaré que la ville de Brescia ​était un excellent lieu d'étude pour les étudiants vietnamiens.



Il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à ​sa coopération avec l'Italie, en particulier dans l'éducation et la formation.

Cao Chinh Thien a promis de proposer au gouvernement vietnamien de fournir des fonds à deux projets, l'un sur le changement climatique au Vienam et l'autre sur l'irrigation à Ninh Thuan et Binh Thuan.



Il s'est également engagé à informer le ministère de l'Education et de la Formation sur la possibilité d'accorder des bourses aux étudiants faisant des études en Italie et à l'Université de Brescia en particulier.

Fondée en 1982, l'Université de Brescia compte huit facultés de l'économie, du droit, de l'art, de l'architecture, de l'industrie mécanique, de la pharmacie, des sciences et de la médecine, avec 14.000 étudiants et 565 enseignants. - VNA