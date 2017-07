Nghê An, 5 juillet (VNA) - Cette année, la campagne de volontariat d’été des jeunes de l’Université de la ville de Vinh, dans la province centrale de Nghê An, a pour thème "Les jeunes contribuent à édifier la Nouvelle ruralité et un milieu urbain civilisé".

Photo : vinhuni.edu.vn.

Les activités de volontariat sont menées dans des communes reculées de la province de Nghê An et de la province laotienne de Xieng Khouang.

Le 3 juillet, 600 volontaires sont partis pour les districts ​reculés et en difficulté de Nghê An. 30 volontaires seront envoyés le 6 juillet à Xieng Khouang pour donner des cours de vietnamien et d’informatique.

Ce programme de volontariat a été lancé par l’Université en 2007. – NDEL/VNA