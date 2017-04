L’Union des étudiants vietnamiens en France tient son 7ème congrès

Paris (VNA) - L’Union des étudiants vietnamiens en France (UEVF) a organisé samedi 15 avril à Paris son 7ème congrès avec la participation de près de 6.500 étudiants vietnamiens venus de toute la France.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Pham Ngoc Son, félicite le nouveau Comité exécutif de l’UEVF. Photo : VNA

Au nom du Comité exécutif de l’UEVF, Pham Nhat Minh a lu un rapport sur les acquis et les activités notables au cours des deux dernières années, dont l'organisation d'un festival pour les Vietnamiens en Europe (Festival Lumos) en août ​2016 qui a attiré près de dix Associations des étudiants des pays européens.



"L'UEVF s'est également coordonnée avec l'ambassade du Vietnam pour organiser le Forum d'études en France à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hue et Da Nang et avec l'Union générale des Vietnamiens en France pour célébrer les vacances du Têt", a déclaré Pham Nhat Minh.



Il a ajouté que l’UEVF a également organisé des expositions sur la mer et les îles du Vietnam, un concours de beauté pour les jeunes filles vietnamiennes étudiant en France et plusieurs concerts et événements sportifs. Il a ensuite détaillé le plan de l’UEVF pour le mandat 2017-2019.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Nguyên Ngoc Son, a quant à lui salué le parcours de développement de l’union depuis sa naissance le 26 mars 2004.

A cette occasion, les délégués ont élu Nguyên Minh Duc au poste de président de l’Union des étudiants vietnamiens en France. - VNA