L'"UEFA Champions League Trophy Tour" fait halte au Vietnam

Ronaldinho Gaucho au Vietnam. Photo: http://fr.uefa.com

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'événement ​"UEFA Champions League Trophy Tour 2017" a eu lieu le 14 avril à Ho Chi Minh-Ville avec la participation de milliers de fans vietnamiens de football.

Des footballeurs renommés mondialement tels que Ronald de Boer, Frank De Boer, Clarence Seedorf, et Ronaldinho Gaucho – ambassadeur de l’UEFA Champions League Trophy Tour 2017 - ont apporté aux supporters vietnamiens des représentations de foot inoubliables.

En outre, le public ​a profité de spectacles ​de jeunes artistes tels que Son Tung M-TP, Toc Tien, Isaac, Thuy Tien, Soobin Hoang Son…



Cette année, le Vietnam est, pour la troisième fois, l’une des étapes de cet événement attendu en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie dans le but d'offrir aux du ballon rond fans la possibilité de contempler de leurs propres yeux le prestigieux trophée (Coupe de l’UEFA) et de rencontrer d​es stars du football.



Après Ho Chi Minh-Ville, le programme « UEFA Champions League Trophy Tour 2017 » ​s'e​st tenu le 15 avril dans la ville de Bien Hoa, province de Dong Nai (Sud), le 16 avril ​à Da Nang (Centre), se tiendra le 17 avril à Hanoi ​puis le 18 avril ​à Hai Phong (Nord). Avant Ho Chi Minh-Ville, ce sont les supporters de Can Tho qui avaient accueilli, le 13 avril, ​le prestigieux trophée. -VNA