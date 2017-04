L'Ordre de l’amitié remis à l’ancien Chargé d'Affaires colombien au Vietnam

Cérémonie de remise de l'Ordre de l’amitié à l’ancien Chargé d'Affaires colombien au Vietnam. Photo: baoquocte.vn.



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, ​sur délégation de pouvoir du Président du Vietnam, a décerné le 11 avril l’Ordre de l’Amitié à l’ancien Chargé d'Affaires colombien au Vietnam, Carlos Albán, pour ses contributions au renforcement des relations d’amitié et de coopération dans divers domaines entre le Vietnam et la Colombie.La cérémonie de remise a été honorée par la présence de Madame la Chargée d'Affaires colombien au Vietnam, Claudia Liliana Zambrano Naranjo, les Ambassadeurs de l’Argentine, du Brésil, du Chili, du Cuba, du Mexique, du Venezuela, de l’Espagne à Hanoi, ainsi que des représentants des ministères et branches concernés du Vietnam.​Le vice-ministre vietnamien Hà Kim Ngoc a affirmé que l’ancien Chargé d'Affaires colombien au Vietnam, Carlos Albán, et son épouse, avaient beaucoup contribué au développement profond et effectif des relations entre les deux pays dans divers ​secteurs, notamment l’agriculture, le tourisme, la formation, les sciences et technologies…La remise de la plus précieuse distinction ​pour un étranger témoigne de la reconnaissance des dirigeants et du peuple vietnamiens des contributions de M. Carlos Albán, a ajouté Hà Kim Ngoc, en espérant que M. Carlos Albán et son épouse ​conservent toujours dans leur cœur de bons souvenirs du Vietnam.​L’ancien Chargé d'Affaires colombien au Vietnam, Carlos Albán a exprimé sa fierté de recevoir cette distinction.«La confiance et l’opportunité d’être et de travailler au Vietnam que le gouvernement de la Colombie m'a donné et le processus de paix en Colombie sont pour toujours deux tournants de ma vie... Cet honneur, pour moi, est un grand encouragement spirituel, ​en compagnie de ma femme, Martha, ainsi que de tous les invités présents ici aujourd'hui, mes collègues et amis. Dans notre vie, la terre et l’homme du Vietnam représentent une position très particulière», a déclaré Carlos Albán.Il a également affirmé continuer de faire tout son possible pour contribuer au développement et à l'approfondissement des relations entre les deux pays. -NDEL/VNA