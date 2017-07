Le directeur de l'IFI, Ngô Tu Lâp (droite), remet le premier prix à l'auteur Lê Quy Hai​. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Les Vietnamiens Lê Quy Hai et Lê Thuy Tiên sont les deux premiers lauréats du concours de création du logo et du slogan de l’Institut francophone international (IFI) dont la remise des prix a été organisée lundi 3 juillet à Hanoï.



Un mois après le lancement du concours de création du logo et du slogan de l’IFI (du 15 mai au 15 juin 2017), le comité d’organisation a reçu plus de 60 œuvres de 50 auteurs de 15 pays différents. Le jury du concours, composé de spécialistes et présidé par le directeur de l’IFI, Ngô Tu Lâp, s’est soigneusement mis à la tâche afin de sélectionner les meilleurs travaux. «Nous sommes très heureux d’avoir reçu des œuvres d’aussi bonne qualité. Cela fut très difficile pour nous de choisir. Nous avons finalement sélectionné le logo et le slogan qui reflètent tout à fait l’esprit de notre institut. Je pense que le concours fut un franc succès», a souligné Ngô Tu Lâp.



Pour la création du logo, le premier prix, d’une valeur de 10 millions de dôngs, a été décerné à Lê Quy Hai, un ancien boursier vietnamien de France. Étant enseignant à l’École supérieure des arts appliqués à Hanoï, il est un habitué de ce genre de concours. Les couleurs du logo sont inspirées de celles du drapeau français. Deux prix d’encouragement ont également été remis à deux candidats vietnamiens, Nguyên Minh Kiên et Lê Viêt Long.

L'auteure Lê Thuy Tiên reçoit le premier prix pour le slogan "Innovation sans frontières". Photo: CVN/VNA

Quant au slogan, c’est l’auteure vietnamienne Lê Thuy Tiên qui a décroché le premier prix, d’une valeur de 5 millions de dôngs, avec «Innovation sans frontières». «Pour moi, le monde est une création dont l’Homme est la plus claire manifestation. Il n’existe aucune limite en termes d’innovations», a expliqué la gagnante. L’auteur Dorleon Ginel (République d’Haïti) a, quant à lui, gagné le prix d’encouragement avec le slogan «Éducation, Science et Avenir».Les prix comprennent également une réduction de 20% sur les frais d’inscription des cours du français organisés par l'IFI. De surcroît, les lauréats auront un avantage quant à la sélection des candidats pour des masters internationaux coopérants entre l'IFI et les universités de prestige de France.Le concours a été organisé à l’occasion du 25e anniversaire de l'Institut de la Francophonie pour l'informatique (prédécesseur de l'IFI) et du 12e anniversaire du Pôle universitaire français à Hanoï (PUF, précurseur du Centre de gestion des programmes universitaires et des formations continues). Le nouveau logo et le nouveau slogan de l’IFI apporteront une nouvelle dynamique à l’institut, notamment en cette période d’innovations.L'Institut francophone international (IFI), une composante de l'Université nationale de Hanoï, a été créé le 18 novembre 2014 sur la base du développement de l'Institut de la Francophonie pour l'informatique (créé en 1997) et de l'intégration du Pôle universitaire français à Hanoï (PUF Hanoï, créé en 2006).Depuis sa création, l’institut a formé 900 diplômés (400 diplômés en informatique et 500 dans d’autres domaines). Tous les anciens étudiants de l’IFI, qui ont tenu avec succès leur thèse, travaillent désormais dans de grandes universités, dans des laboratoires de pointe ou dans de grandes entreprises, et ce, au Vietnam ainsi qu’à l’étranger. -CVN/VNA