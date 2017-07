Hanoi, 12 juillet (VNA) - «L’histoire est une leçon à tirer de nos ancêtres. Elle y est retracée en fil rouge tout au long de mon ouvrage», a partagé l’auteur Dung Phan lors de la séance de présentation du livre Su Viêt-12 khuc trang ca (L’histoire du Vietnam en 12 hymnes ou The X file of History en anglais), récemment tenue à Hanoï.

L'auteur Dung Phan (en T-shirt bleu, 1er rang) avec les jeunes lecteurs lors de la séance de présentation du livre Su Viêt-12 khuc trang ca.

Photo : Zing/CVN

La séance de présentation de l’ouvrage Su Viêt-12 khuc trang ca s’est tenue fin juin à Hanoï dans l’étroite salle de BKHUP-Co Woking Space de la rue Ta Quang Buu où des centaines de personnes, particulièrement des jeunes, ont fait la queue pour se procurer le livre. Du jamais vu! Pourquoi un tel engouement? Comment une œuvre historique a-t-elle su attirer l’attention d’autant de jeunes?



Su Viêt-12 khuc trang ca est le fruit de dur labeur, de création, de recherches et d’études de Dung Phan, journaliste et ingénieur en génie civile. Dans son ouvrage, il y raconte l’Histoire du pays à travers les histoires des héros sur une période s’étalant sur plusieurs milliers d’années. Parmi ces derniers, les rois Dinh Bô Linh, Lê Dai Hành, Ly Thai Tô, Quang Trung-Nguyên Huê, entre autre.



Beaucoup de temps fut nécessaire à la mise en œuvre de cet ouvrage. En effet, une fois les archives collectées, le jeune journaliste a du fournir un travail d’analyses et de recherches poussé. C’est ainsi que les vicissitudes et périples de plusieurs milliers d’années historiques furent retracés sous la plume animée et colorée de Dung Phan.



Transmettre sa passion





Le livre sur l'histoire du pays a attiré l'attention des jeunes.

Photo : TTVH/VNA/CVN

Les efforts du jeune auteur ont grandement payé avec la réception plus qu’enthousiaste du public. Dès sa publication, 5.000 exemplaires de Su Viêt-12 khuc trang ca ont été immédiatement vendus. L’ouvrage comptant plus de 270 pages a su attirer l’attention du public et des jeunes lecteurs en particulier. Tandis que d’autres livres portant sur les mêmes thématiques sont généralement rédigés sous forme de bilan ou de recensement historique, Dung Phan a su rendre son livre attrayant en raffinant son contenu, en filtrant les informations et en rendant ses histoires palpitantes.



Parallèlement, l’auteur nous offre également des explications inédites sur certains événements historiques importants telle que la victoire de Ngô Quyên, fondateur de la première dynastie nationale, en 938 sur le fleuve de Bach Dang, mettant ainsi fin à des siècles de domination chinoise. Ou encore le rôle du roi Hô Quy Ly qui, durant ses 35 ans de règne, a su faire preuve d’importantes innovations dans de nombreux domaines tels que l’économie, l’éducation, la culture, la politique et l’armée, entre autre. «Les histoires racontées sont pleines de suspense et nous tient en haleine sans effort. Je suis séduit!», a confié Trân Vu, un lecteur présent à la séance.

Le livre Su Viêt-12 khuc trang ca.

Photo : TTVH/VNA/CVN

«L’histoire est une leçon à tirer de nos ancêtres. Elle y est retracée en fil rouge tout au long de mon ouvrage», a partagé Dung Phan. Et lorsqu’on lui demande quelle leçon il a tiré de l’histoire, l’auteur de répondre que sa plus grande leçon s’inspire des mots du Professeur Cao Huy Thuân lorsque ce dernier reçut le prix honorifique de Phan Châu Trinh : «Qui sommes-nous ? Qui sont les Vietnamiens ? Comment sommes-nous devenus qui nous sommes ? Comment et pourquoi avons-nous su garder notre identité nationale malgré 1.000 ans de domination chinoise ?».À travers Su Viêt-12 khuc trang ca, «je sais que le patriotisme, la fierté national et l’amour de l’histoire du pays existe toujours dans le cœur de chaque Vietnamiens, notamment des jeunes», a-t-il conclu. En effet, Dung Phan a su partagé sa passion et son amour de l’histoire aux jeunes générations.Dung Phan (de son vrai nom Phan Trân Viêt Dung) est né et a grandi dans la province de Quang Binh (Centre). Diplômé de l’Institut polytechnique de Dà Nang, il travaille à présent comme ingénieur dans une compagnie de construction à Hô Chi Minh-Ville. Dung Phan est également l’auteur de plusieurs articles sur la page Facebook The X file of history qui a plus de 12.000 «followers». Écrire des articles et des livres historiques est une des passions de ce jeune homme de 29 ans. «Je suis ingénieur en génie civile le jour et le soir j’écris» a partagé Dung Phan. - CVN/VNA