L’IPI augmente légèrement en janvier

Photo: Internet

Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Statistiques, l'indice de production industrielle (IPI) en janvier 2017 a connu une légère augmentation de 0,7 % par rapport à celui de la même période de 2016.



Le secteur de l’industrie manufacturière et de transformation a enregistré une hausse de 4,7%, celui de production et de distribution d’électricité de 5%, et celui d’approvisionnement en eau et d​e traitement des eaux usées de 7,1%. L’IPI du secteur de l’exploitation minière a reculé de 13,9%.

Parmi les produits industriels ayant connu une forte hausse ces 4 mois figurent textile (+16%), produits métalliques préfabriqués (+14,8%), métaux (+10,7%), automobiles (+9,9%), aliments pour l’aquaculture (+23,9%), peintures (+17,8%), laits frais (+17,8%), acier laminé (+17,3%), aliments pour les animaux (+14,4%), électricité pour la production (+11,1%).

Les productions de télévisions, d’acier laminé, d'aliments pour animaux, de produits aquatiques ont connu une progression de 12,5% à 35,2%.

Quelques hausses par produits : acier et fer brut +7,5 %, lait frais +7,2 %. Quelques baisses : chaussures et sandales -2,8 %; engrais NPK -10,9 % et charbon -5,3 %.



Les villes et provinces qui ont connu la plus forte augmentation de l’IPI sont Thai Nguyen (+13,6%), Hai Phong (+12 %), Vinh Phuc (+7,3 %)... - VNA