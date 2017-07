Phú Tho, 1er juillet (VNA) - Situé dans le district montagneux de Ha Hoà, province de Phú Tho (Nord), le marais d’Ao Châu se distingue par sa nature voluptueuse et verdoyante. Avec ses multiples îlots, il fait penser à une réplique miniature de la baie de Ha Long, la verticalité en moins.

Le marais d’Ao Châu a su conserver sa beauté. Photo : CVN

À 80 km de la ville de Viêt Trì (province de Phú Tho) et à 150 km de Hanoï, le marais d’Ao Châu est un site chargé d’histoire. C’est en effet sur ces terres que les rois Hùng, les fondateurs de la nation vietnamienne, se sont établis, attirant par la même occasion un afflux croissant de touristes. Plusieurs moyens de transport sont disponibles pour aller à Ao Châu : en voiture, en train et même en bateau.



Une biodiversité exceptionnelle



Le marais n’est jamais à sec. Alimentée par 99 ruisseaus et affluents dévalant les collines qui l’entourent, l’eau est toujours fraîche et propre. La profondeur moyenne est de 3,5 m, le point le plus profond atteignant 30 m. Ao Châu abrite 702 espèces végétales, dont de nombreuses plantes médicinales, 22 espèces de mammifères, 71 d’oiseaux et 29 de poissons, ainsi que d’autres espèces aquatiques telles que tortues, trionyx dont celles à épines.



D’une superficie d'environ 1.500 ha, dont 300 ha lacustres, le marais d’Ao Châu est une baie de Ha Long en petit format, les pitons karstiques en moins. Elle contient une centaine d’îlots couverts par une végétation dense et variée. Les îlots émergents aux arbres verts tels que théiers, palmiers et litchis, plantés par des gens du coin, créent avec le lac un grand tableau de montagnes et de rivières, véritable lavis naturel.



D’énormes potentiels touristiques



Ce site réunit toutes les conditions pour développer le tourisme. Dans cet objectif, la province de Phú Tho a approuvé depuis 2001 l’aménagement de la zone touristique du marais d’Ao Châu, planifiée pour devenir un site d’écotourisme. À 80 km de la ville de Viêt Trì (province de Phú Tho) et à 150 km de Hanoï, le marais d’Ao Châu est un site chargé d’histoire. C’est en effet sur ces terres que les rois Hùng, les fondateurs de la nation vietnamienne, se sont établis, attirant par la même occasion un afflux croissant de touristes. Plusieurs moyens de transport sont disponibles pour aller à Ao Châu : en voiture, en train et même en bateau.Une biodiversité exceptionnelleLe marais n’est jamais à sec. Alimentée par 99 ruisseaus et affluents dévalant les collines qui l’entourent, l’eau est toujours fraîche et propre. La profondeur moyenne est de 3,5 m, le point le plus profond atteignant 30 m. Ao Châu abrite 702 espèces végétales, dont de nombreuses plantes médicinales, 22 espèces de mammifères, 71 d’oiseaux et 29 de poissons, ainsi que d’autres espèces aquatiques telles que tortues, trionyx dont celles à épines.D’une superficie d'environ 1.500 ha, dont 300 ha lacustres, le marais d’Ao Châu est une baie de Ha Long en petit format, les pitons karstiques en moins. Elle contient une centaine d’îlots couverts par une végétation dense et variée. Les îlots émergents aux arbres verts tels que théiers, palmiers et litchis, plantés par des gens du coin, créent avec le lac un grand tableau de montagnes et de rivières, véritable lavis naturel.D’énormes potentiels touristiquesCe site réunit toutes les conditions pour développer le tourisme. Dans cet objectif, la province de Phú Tho a approuvé depuis 2001 l’aménagement de la zone touristique du marais d’Ao Châu, planifiée pour devenir un site d’écotourisme.

Un coin du marais d’Ao Châu. Photo : CVN

Dans cet espace calme et paisible, les touristes peuvent passer un agréable moment. Idéal pour se ressourcer. Le marais constitue désormais un excellent site touristique écologique pour les voyageurs vietnamiens et étrangers, en proposant des espaces tranquilles mais aussi des loisirs comme la pêche, l’escalade ou une simple promenade sur l’eau. Et il est déjà certain que le marais d’Ao Châu sera sous peu l’une des destinations attrayantes de la province.



La zone touristique Ao Châu contribue au développement socio-économique de la région, à celui des villages de métiers traditionnels environnants, grâce notamment à la vente de produits, d’objets de souvenirs ainsi que d’autres services. À elle seule, elle a permis la création de 100.000 emplois locaux.



Phú Tho est prête à investir dans le développement touristique du marais d’Ao Châu. Ces derniers temps, sous la direction du Comité populaire provincial, la Compagnie par actions de construction Trung Nam a élaboré des plans concrets et rempli les formalités nécessaires afin de mettre en route son projet de terrain de golf, de zone de villégiature et de site d’écotourisme dans la zone du marais d’Ao Châu.



Côté nature, les touristes peuvent aussi se rendre au Parc national de Xuân Son, à la source thermale de Thanh Thuy, au site écotouristique d’Ao Gioi - Suôi Tiên… Bref, les possibilités ne manquent pas. Et l’histoire a également toute sa place ici avec la visite des temples Âu Co, Chu Hung. Un triptyque écotourisme, tourisme culturel et historique qui semble voué à des jours radieux.



Le marais d’Ao Châu est un site écotouristique qui vaut la peine d’être arpenté. Il est d’ailleurs prêt à accueillir les investisseurs afin de devenir une destination séduisante de la terre des rois Hùng. – CVN/VNA