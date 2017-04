L’innovation et la start-up : un domaine de fort potentiel de coopération avec la Belgique

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un colloque ayant pour thème «L’innovation et la start-up : l’aboutissement de la coopération vietnamo-belge» a été organisé le 10 avril à Hô Chi Minh-Ville par l’Ambassade de Belgique au Vietnam, en collaboration avec l’Université de l’Agriculture et de la Sylviculture de Hô Chi Minh-Ville.



Colloque sur l’innovation et la start-up à Ho Chi Minh-Ville. Photo: NDEL



L’événement a enregistré la présence du chef du cabinet du ministre des Affaires étrangères et européennes de Belgique, Rudy Huygelen ; de l’Ambassadrice de Belgique au Vietnam Jehanne Roccas ; du consul général de Belgique à Hô Chi Minh-Ville Dominique Casier ; et de l’attachée de l’ambassade de Belgique au Vietnam Ngô Thu Huong.

Rudy Huygelen et le recteur de l’Université de l’Agriculture et de la Sylviculture de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Hay, l’ont conjointement présidé.



Ce colloque avait pour objectif de présenter ​l​a ​recherche d’innovation menées dans les technologies alimentaires et l’aquaculture par ​plusieurs vietnamiens ​ayant étud​ié en Belgique et qui travaillent désormais dans une université ou un institut de recherche.



Les participants ont discuté d’autres questions, ​notamment : les opinions des scientifiques et des entrepreneurs en matière de connexion entre l’industrie et la recherche scientifique, les potentiels de coopération entre les scientifiques et les entreprises privées dans l’agriculture et l’aquaculture, ainsi que les défis à surmonter. -NDEL/VNA