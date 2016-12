L’innovation et la créativité pour le succès des ​"start up​" dans l’agriculture

Forum "Créer un écosystème entrepreneurial, valoriser l’innovation et la créativité dans l’agriculture​". Photo: VOV



Hanoï (VNA) - "Créer un écosystème entrepreneurial, valoriser l’innovation et la créativité dans l’agriculture​", tel était le thème d’un forum organisé ce mardi à Hanoï par la Chambre de commerce et d’industrie, le ministère des Sciences et des Technologies, et l’Académie d’agronomie du Vietnam.

Les délégués ont souligné que pour réussir la création d’entreprise dans l’agriculture et la développer, il faut veiller à l’organisation de la production de manière scientifique et raisonnable.

Il importe aussi d’être plus créatif dans les processus de transformation, de distribution de produits et dans l’application des technologies afin de conquérir de nouveaux débouchés.

Vu Tiên Lôc, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam : ​"Il faut faciliter l’accès des "start up" à de grands marchés et leur fournir une main d’œuvre qualifiée. Il faut aussi faciliter leur capitalisation en créant des fonds d’investissements à risque et en recourant aux "business angel". Nous devons aussi édifier un cadre juridique plus favorable aux nouvelles entreprises souhaitant se lancer dans l’agriculture." -VOV/VNA