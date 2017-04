L'Indonésie ratifie l'accord EEZ avec les Philippines

Jakarta (VNA) - La Chambre des représentants de l'Indonésie a ratifié ​l'accord maritime historique ​de zone économique exclusive (ZEE) avec les Philippines pour protéger la sécurité maritime des deux pays contre des menaces comme le groupe Abu Sayyaf.

Le navire KRI Teluk Lampung de la Marine indonésienne. Photo : ANTARA

Lors d'une ​session le 18 avril avec des représentants du ministère de la Justice, du ministère coordinateur des Affaire politiques, de la Justice et de la Sécurité, du ministère de la Justice et des Droits de l’homme, du ministère des Affaires étrangères et de la Marine indonésienne, les législateurs de la Commission de la Chambre des représentants chargée de la défense et des affaires étrangères ont ratifié un accord maritime.​Cet accord, signé en 2014 après 20 ans de négociations, établit une frontière entre l'Indonésie et les Philippines dans leurs ZEE qui se chevauchent dans la mer de Mindanao et la mer de Celebes. C'est le premier accord maritime des Philippines.Le vice-président de la Commission I du Parlement TB Hasanuddin qui a présidé l'audience, a appelé le gouvernement à continuer d’élabor​er des programmes concrets afin de renforcer la défense maritime et promouvoir le développement économique de l'Indonésie, ​notamment dans la lutte contre la pêche illégale, l'autonomisation des pêcheurs locaux et le règlement de la menace que représente le groupe Abu Sayyaf situé aux Philippines.-VNA