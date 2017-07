Les forces marines d’Indonésie et des États-Unis effectuent une manœuvre commune dans la zone maritime indonésienne. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Les Corps des Marines indonésienne et américaine ont effectué du 5 au 7 juillet une manœuvre commune pour améliorer leurs capacités militaires et celles d’opération combinées.Cet exercice militaire commun se déroule sur la base navale de Gedangan, dans la ville de Sidoargo, province indonésienne de Java oriental.Il vise également à affiner les compétences des unités marines des deux pays dans la planification de combat, les opérations et l’élaboration de la stratégie tactique. -VNA