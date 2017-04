L’Indonésie et l’Angola renforcent leurs relations

Le ministre angolais des Relations extérieures, Georges Rebelo Pinto Chikoti, et la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi. Photo : jakartaglobe.id



Hanoï (VNA) – Selon l’agence indonésienne Antara, la ministre des Affaires étrangères de ce pays, Retno Marsudi, et son homologue angolais, Georges Rebelo Pinto Chikoti, se sont rencontrés le 11 avril à Jakarta.

Lors de cette rencontre intervenue à l’occasion de la visite du 10 au 12 avril en Indonésie du chef de la diplomatie angolaise, les deux ministres sont convenus de renforcer les relations bilatérales dans divers secteurs, notamment l’économie. Selon la ministre Retno Marsudi, le commerce bilatéral a été ramené en 2016 à 192,8 millions de dollars en raison de la chute des cours du pétrole. L’Indonésie a proposé de négocier un accord commercial bilatéral, proposition soutenue par le ministre angolais des Finances.

Les deux ministres se sont également mis d’accord pour renforcer la coopération technique dans l’agriculture, l'aquaculture, le secteur maritime, ainsi que dans l’organisation des événements internationaux.

A cette occasion, ils ont signé trois mémorandums sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, sur la coopération dans l’économie, les sciences, les techniques et la culture, ainsi que sur les consultations politiques entre le ministère indonésien des Affaires étrangères et le ministère angolais des Relations extérieures.

L’Indonésie a par ailleurs apprécié l’intention de l’Angola d’ouvrir une ambassade à Jakarta. -VNA