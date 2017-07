New Delhi (VNA) – L’Inde et la Thaïlande ont entamé leurs manoeuvres militaires conjointes de 14 jours, baptisés Maitrie, dans l’Himachal Pradesh, État du nord de l’Inde, a fait savoir le 3 juillet un officiel militaire indien.

Photo: PTI

Les exercices qui constituent une des initiatives majeures de coopération de défense entre les deux pays, sont destinés à construire et à pousser les relations plus étroites et à promouvoir l’échange de savoir-faire et d’expériences entre les deux armées.



Un communiqué officiel a précisé que ces exercices devraient aider les deux armées à mieux comprendre les procédures de fonctionnement de chacune, dans un contexte où les deux pays intensifient les activités de lutte contre la mutinerie et le terrorisme.



Les manoeuvres militaires conjointes lancées à Bakloh, dans le district de Chamba, impliquent l’armée de terre indienne et l’armée royale thaïlandaise, la composante terrestre des Forces armées royales thaïlandaises.



En mars dernier, des manœuvres conjointes entre l’armée de terre indienne et l’armée royale d’Oman, baptisé Al-Nagah-II ont été également organisées dans l’Etat indien d’Himachal Pradesh.

Le gouvernement indien a annoncé ​en mars dernier qu’il allait mener "au cours de cette année" plusieurs manoeuvres conjointes, afin de renforcer les liens et la coopération militaires.– VNA