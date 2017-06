Transformation de thons pour l'exportation. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en Russie du président Tran Dai Quang, la première réunion du Comité mixte sur l’application de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) a eu lieu le 29 juin.

La réunion était coprésidée par le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, et la ministre du Commerce de l’UEEA, Veronika Nikishina. La Biélorussie, l’Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan ont participé en ligne à cet événement qui a permis de discuter des effets de l’accord de libre-échange Vietnam-UEEA sur le commerce bilatéral depuis son entrée en vigueur le 5 octobre 2016.

Après la signature du mémorandum de cette première réunion, le ministre Tran Tuan Anh a affirmé à la presse les effets positifs de l’accord, dont une croissance encourageante de l’import-export entre les deux parties. Les participants de la réunion ont discuté de plusieurs mesures pour aider les entreprises à mieux profiter de cet accord, outre des plans concrets pour les temps à venir.

La ministre Veronika Nikishina a également apprécié les premiers résultats de l’application de l’accord. Selon elle, sept mois après son entrée en vigueur, le commerce bilatéral a ​enregistré une croissance de 30%. Croissance constatée non seulement pour les produits bénéficiant d’une réduction des droits de douane mais aussi pour les autres. La ministre du Commerce de l’UEEA a annoncé que les deux parties avaient réfléchi à la création d’agences pour donner des conseils au Comité mixte sur les sujets encore en discussion. -VNA