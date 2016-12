Le chef de l’État décore l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne pour ses 110 ans

Hanoi, 23 décembre (VNA) – L’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne dans la capitale Hanoi a solennellement fêté vendredi 23 décembre son 110e anniversaire et s’est vu décerner pour la deuxième fois l’Ordre du travail de première classe.

Le président Trân Dai Quang (5e, de gauche à droite) remet l’Ordre du travail de première classe à l’Hôpital Viêt-Duc. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti Dinh Thê Huynh ont félicité l’établissement pour son anniversaire.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Trân Dai Quang a salué les réalisations, les contributions significatives des générations de médecins, d’agents médicaux, d’employés de l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne à l’œuvre de soin et de protection de la santé de la population.

Le chef de l’État a déclaré que le pays est entré dans la période d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale accélérée où les opportunités riment aussi avec les défis, notamment les risques de pollution environnementale, d’accidents du travail et de la circulation, de propagation de maladies dangeureuses.

Dans ce contexte, le président Trân Dai Quang a demandé au secteur de la santé en général, l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne en particulier, à se concentrer sur l’amélioration de la qualité des soins de santé, à continuer à rénover les soins et la gestion de patients, de bien rendre leurs services lors des festivités et des événements nationaux.

Il a affirmé que le Parti et l’État veillent toujours à l’œuvre de protection, de soin et d’amélioration de la santé de la population, et considèrent que l’investissement dans la santé comme celui pour le développement, qui manifeste la bonne nature du régime socialiste.

Fondé en 1906 sous le nom de l’Hôpital du protectorat, l’Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne compte dans ses rangs des figures comme Hô Dac Di, Tôn Thât Tung, Nguyên Trinh Co, Nguyên Duong Quang, et a une longue histoire liée à celle de la formation et du développement de la médecine vietnamienne.

Le vénérable établissement prend des noms différents lors de chaque période de l’histoire du pays : Hôpital Yersin (1943), Hôpital Phu Doan (1954), Hôpital d’amitié Vietnam- République démocratique allemande (1958-1990) et Hôpital d’amitié Vietnam-Allemagne (depuis 1991 jusqu’à présent).

Né comme l’Hôpital d’application de l’Ecole de médecine de l’Indochine, la première du genre au Vietnam, l’hôpital ne cessait de se développer au fil des années pour se forger une réputation internationale et a fait son entrée en 2015 dans le club très serré des hôpitaux de classe spéciale du Vietnam. – VNA