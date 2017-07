Le colloque de lancement du programme. Photo: baochinhphu.vn.

Da Nang - Un programme intitulé «L'hirondelle bleue - à la recherche des idées d’affaires au service de la communauté» a été lancé le 18 juillet à Dà Nang par le Centre de promotion des initiatives sociales (Centre for Social Initiatives Promotion, CSIP), en collaboration avec la Chambre d’Industrie et de Commerce du Vietnam et le Club de management et de start-up du Vietnam.



«L'hirondelle bleue» appelle la participation des entreprises qui veulent offrir des idées et des modèles d’affaires innovants attestant un engagement citoyen durable et contribuant à la résolution des problèmes sociaux et environnementaux urgents, selon la directrice du CSIP, Pham Kiêu Oanh.



Les meilleurs candidats choisis ont été honorés lors d’un gala prévu dans la soirée du 19 août, à Hanoi. -NDEL/VNA