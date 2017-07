Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Vietnam a exporté pour 1,56 milliard de dollars de crevettes au premier semestre, en hausse de 15,7% en variation annuelle selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).Dans ce chiffre, les exportations de crevettes à pattes blanches se sont ​chiffrées à près de 955 millions de dollars, en hausse de 20,4% en glissement annuel ​celles de crevettes tigrées à 421 millions de dollars, en baisse de 5,3% sur un an.La croissance des exportations de crevettes a poussé la valeur totale des expéditions de produits aquatiques à 3,6 milliards de dollars à la première moitié de l’année, ​en hausse de 14,6% par rapport à la même période de l’année passée.Selon les exportateurs, le Japon a ​détrôné les États-Unis en tant qu​e premier importateur ​de crevettes vietnamiennes grâce à une forte demande et à une meilleure qualité. D'autres marchés importants incluent les États-Unis, l'Union européenne et la République de Corée.Selon les prévisions, l​es exportations de crevettes devraie​nt continuer de croître au cours du second semestre, surtout pendant les vacances de Noël et du Nouvel An.Enfin, la VASEP prévoit que ​les exportations de crevettes pourraient atteindre 3,4 milliards de dollars cette année, ​+9% ​en un an. -VNA