Hanoï, 26 juin (VNA) - Le groupe Électricité du Vietnam (EVN) a exporté environ 0,7 milliard de kWh d'électricité au premier semestre de 2017.

Le secteur de l’électricité a besoin d’investir près de 40 milliards de dollars de 2016 à 2020. Photo : VNA

En janvier et juin, l’EVN a généré et acheté 95,7 milliards de kWh d'électricité, soit une augmentation de 7,9% en glissement annuel, assurant l'approvisionnement en électricité dans le pays.L'électricité commerciale a atteint 84,1 milliards de kWh, en hausse de 10,05% par rapport à l'année précédente.

[Électricité : 40 milliards de dollars devraient être investis de 2016 à 2020]

L’EVN représente 61,5% de la capacité totale de production d'électricité nationale de 43.010 MW.

En 2017, l’EVN vise à générer et à acheter 196,8 milliards de kWh d'électricité, en hausse de 11,1% par rapport à l'année précédente. L’électricité commerciale atteindra 177,8 milliards de kWh, en hausse de 11,3% par rapport à l'année précédente.



Pour réaliser cet objectif, le groupe utilisera pleinement les centrales électriques, en particulier les centrales thermiques Vinh Tan 2 et Duyen Hai 1, 3, ainsi que les centrales au gaz et au charbon pour fournir suffisamment d'électricité pour la saison sèche de 2018.



Il prévoit de réduire l'importation d'électricité en provenance de Chine tout en augmentant la capacité de production d'énergie dans les usines domestiques.



L’EVN envisagera d'augmenter la vente d'électricité au Cambodge et d'assurer un fonctionnement de la grille de transmission, en particulier le système Nord-Sud de 500 kV.



Il s'efforce de réduire les pertes d'électricité de 7,47% en 2017 et de prendre des mesures afin que le coût de production total soit réduit de plus de 2.990 milliards de dongs (127 millions de dollars) par rapport au plan annuel. -VNA