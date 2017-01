L'Espagne considère toujours le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est

Madrid (VNA) - Le nouvel ambassadeur du Vietnam en Espagne, Ngo Tien Dung, a présenté le 19 janvier à Madrid ses lettres de créance au Roi d’Espagne, Felipe VI.

Lors de cette réception, le Roi d’Espagne a félicité Ngo Tien Dung qui a été nommé ambassadeur du Vietnam en Espagne.

Le Roi Felipe VI a apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam dans l’œuvre de Renouveau (Dôi moi) au cours de ces 30 dernières années et son processus d’intégration mondiale, avant de souligner que l'Espagne considère toujours le Vietnam comme l'un de ses partenaires importants et prioritaires en Asie - Pacifique comme en Asie du Sud-Est.

Il a demandé aux deux parties de continuer de rechercher des mesures et de nouveaux mécanismes de coopération afin de renforcer la coopération multiforme sur la base des intérêts communs, notamment en termes d’économie et de commerce.

Il s’est également déclaré convaincu que le nouvel ambassadeur Ngo Tien Dung, durant son mandat, contribuerait à promouvoir le partenariat stratégique effectif et à approfondir les relations bilatérales.

Le diplomate vietnamien Ngo Tien Dung, de son côté, a affirmé que l’Etat, le gouvernement et le peuple du Vietnam attachaient toujours de l’importance aux relations avec l’Espagne et promis de faire de son mieux pour renforcer les relations de partenariat stratégique et l’amitié entre les deux pays. -VNA