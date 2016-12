Les voyages en Ouzbékistan sans visa pour les Vietnamiens

Un coin de l'oasis de Boukhara en Ouzbékistan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Ouzbékistan va accorder une exemption partielle de visa au profit des touristes vietnamiens à partir du mois d’avril 2017.

Le gouvernement ouzbek exempt​era de visa​ pour une durée de 30 jours en faveur des Vietnamiens de plus de 55 ans qui devront simplement s’acquitter de la taxe d’entrée de 50 dollars à l’arrivée sur le territoire ouzbek.

Outre le Vietnam, 11 autres pays bénéficieront d’une telle exemption partielle de visa en Ouzbékistan : la France, la Hongrie, la Pologne, le Belgique, l’Indonésie, le Portugal, la Chine (voyageant en groupe), l’Israël, la République tchèque, les Etats-Unis et la Malaisie.

Les ressortissants de 15 autres pays seront exemptés de formalités consulaires pour des séjours à but touristique de 30 jours au plus, à savoir l’Allemagne, le Danemark, le Japon, l’Australie, l’Espagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, la Canada, la Grande-Bretagne, Singapour, la République de Corée, l’Italie et la Suisse.

Pour faciliter les formalités de délivrance des visas, le gouvernement ouzbek prévoit d’uniformiser les pro​cédures de demande de visas touristiques d’un mois au plus, ainsi que des visas de transit pour tous les pays.

Il envisage également d’introduire des visas électroniques à partir du 1er janvier 2018. Ce système permettra de ​faire directement sa demande en ligne. -VNA