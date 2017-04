Les Vietnamiens privilégient la consommation des produit vietnamiens

Le président du CC du FPV, Nguyên Thiên Nhân (debout), à la conférence-bilan du Comité national de Pilotage de la campagne «Les Vietnamiens privilégient la consommation des marchandises vietnamiennes».



Hanoi (VNA) - Le Comité national de pilotage de la campagne «Les Vietnamiens privilégient la consommation des ​produits vietnamiens» a tenu, lundi à Hanoi, une conférence pour dresser le bilan de 2016 et définir les tâches ​de 2017.En 2016, cette campagne a ​suscité l’attention de la population et des entreprises. Elle a contribué à faire prendre conscience la population et à sensibiliser les entreprises à la responsabilité d’améliorer sans cesse la qualité de leurs produits ​pour répondre aux attentes des consommateurs.Le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Nguyên Thiên Nhân, qui est également le chef du Comité national de pilotage de la campagne, a insisté sur les tâches à accomplir pour les temps à venir. L’importan​t est de renforcer la communication sur la campagne «Les Vietnamiens consomm​ent vietnamien» et de mettre en œuvre efficacement le projet de développement du marché national.Le Comité national de pilotage de la campagne devrait intensifier la gestion du marché pour déceler et sanctionner les infractions ​en matière de qualité des produits, a-t-il martelé.Il a appelé les entreprises à appliquer les progrès technologiques pour ​fabriquer des produits de qualité et ​à un juste prix.Il a également plaidé pour des enquêtes afin de mesurer la satisfaction des consommateurs sur les produits vietnamiens. -NDEL/VNA