Les Vietnamiens en Turquie célèbrent le Têt du Coq 2017. Photo: VOV.

Hanoï (VNA) - L’Ambassade du Vietnam en Turquie a organisé, le 14 janvier, une cérémonie de célébration du Têt du Coq 2017 à Ankara. Outre les cadres et le personnel de l’Ambassade, l’événement a également réuni de nombreuses familles de Viêt Kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) et des étudiants vietnamiens suivant un cursus dans ce pays.

Dans son discours, l’Ambassadeur Pham Anh Tuân a adressé ses vœux les plus chaleureux à la communauté des Vietnamiens vivant en Turquie, en souhaitant qu’ils continuent ​de cultiver la solidarité, ​de maintenir ​les belles traditions culturelles vietnamiennes, ​de s’orienter toujours vers leur pays d'origine pour contribuer à son développement et à promouvoir les relations d’amitié entre le Vietnam et la Turquie.

L’année dernière, les Vietnamiens habitant en Turquie ont activement participé aux activités tenues par le Comité d’État chargé des Vietnamiens à l’étranger et aux collectes de fonds en faveur des victimes des inondations au Centre du pays.

Lors de la cérémonie, les invités ont goûté des plats traditionnels vietnamiens dont les fameux «nem» et «banh chung», et assisté à des spectacles. -NDEL/VNA