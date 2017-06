Les Vietnamiens en Inde et au Népal s’orientent vers la Patrie

L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Tôn Sinh Thành, lance le mouvement «S’orienter vers la mer et les îles de la Patrie». Photo: VNA.

New Delhi (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Inde (chargé également du Népal et du Bhoutan) a ​lancé, ce lundi dernier, dans la capitale indienne de New Delhi, le mouvement intitulé «S’orienter vers la mer et les îles de la Patrie».Il s’agit d’une activité significative ​destinée à valoriser la solidarité des cadres et fonctionnaires de l’ambassade du Vietnam en Inde, de la communauté vietnamienne résidant en Inde et au Népal, ainsi que des étudiants universitaires.Lors de la cérémonie de lancement, une aide financière a été collectée par les participants dans le but de partager les difficultés des forces armées en mission en mer. «S’orienter vers la mer et les îles de la Patrie» en Inde et au Népal ​s'achèvera en septembre prochain. -NDEL/VNA