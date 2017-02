Les Vietnamiens au Nord de l'Italie fêtent le Têt traditionnel

Un spectacle pour fêter le Têt traditionnel du Coq à Milan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Comme d'habitude, à l'occasion du Nouvel an lunaire, l'Association d'entraide Italie-Vietnam et le Comité d'amitié Italie-Vietnam de la région de Lombardie ont organisé à Milan une rencontre de Vietnamiens résidant en Italie et d'amis italiens et étrangers.

Des instruments folkloriques, des démonstrations d'arts martiaux, un défilé d'ao dai (tunique traditionnel)... ont apporté l'ambiance festive du printemps aux résidents vietnamiens. Particulièrement, les participants ont écouté la petite chanteuse Chiara Falcone interpréter des chansons vietnamiennes.

Le premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam, Trieu Nguyen Thanh, a formulé ses voeux du Têt aux Vietnamiens.

Cette rencontre a été organisée pour la première fois en 2002, devenant par la suite une activité annuelle à l'occasion du Têt traditionnel ​qui contribue à approfondir la solidarité au sein de la communauté des Vietnamiens en Italie. -VNA