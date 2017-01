Les Vietnamiens à l'étranger accueillent le Nouvel An lunaire

Hanoi (VNA) - L'ambassade du Vietnam aux Etats-Unis a organisé le 21 janvier une rencontre à l'occasion du Têt traditionnel avec la participation d'environ 300 Viet kieu venus de différentes régions des Etats-Unis.

L'ambassade vietnamien Nguyen Quang Vinh a salué les contributions des ​Vietnamiens de la diaspora au développement de leur pays d'origine comme des relations de coopération vietnamo-américaines.

Il a rappelé les événements politiques importants entre les deux pays ces dernières années, notamment la visite historique du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong aux Etats-Unis en juillet 2015 et la visite du président Barack Obama au Vietnam en mai 2016.

Un spectacle sur le "Printemps du pays" et des plats typiques pour le Têt traditionnel ont été préparés.

Rencontre à l'occasion du Nouvel An lunaire à Canberra. Photo: VNA



A Canberra, en Australie, le même jour, une rencontre similaire a été organisée en faveur des Viet kieu, des étudiants et travailleurs vietnamiens en Australie et du personnel de l'ambassade du Vietnam.

L'ambassadeur Luong Thanh Nghi a affirmé, à cette occasion, les bonnes relations entre le Vietnam et l'Australie, notamment avec les visites et contacts réguliers entre ​hauts dirigeants. Particulièrement, les deux pays ont signé le Plan d'action 2016-2019 portant sur les domaines prioritaires comme l'économie, la politique, la défense, les sciences et technologies, l'éducation et l​es échange​s populaires. Le mangue ​vietnamienne est autorisée depuis 2016 sur le marché australien.

Il a cité les réalisations enregistrées par le peuple vietnamien, dont les Vietnamiens résidant à l'étranger et en Australie, en particulier. Ceux-ci se sont soutenus dans la vie et ont bien préservé l'identité nationale.

Les Viet kieu se sont engagés à servir de passerelle des relations d'amitié entre le Vietnam et l'Australie.

A Tokyo. Photo: VNA



Le même jour, des Vietnamiens résidant en Afrique du Sud, au Japon et au Laos se sont réunis aux ambassades du Vietnam dans ces pays pour accueillir le Têt traditionnel du Coq.

Ils ont écouté l​es ambassadeurs les informer ​des événements politiques ​marquants survenus l'année dernière ainsi que ​des acquis obtenus par le pays, ​auxquels les Vietnamiens de l'étranger ont aussi contribué.

Ils ont affirmé être toujours prêts à appporter leur part au développement de leur pays d'origine et à consolider les relations entre le Vietnam et leur pays de résidence.

A Vancouver. Photo: VNA



Une rencontre analogue a eu lieu au consul général du Vietnam à Vancouver, au Canada. -VNA