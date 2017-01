Les téléphones et leurs accessoires, premières exportations du Vietnam en 2016

Dans une usine de téléphones portables de Samsung au Vietnam. Photo: Internet.

Hanoï (VNA) - Selon de récentes statistiques du Département général des douanes, en 2016, les exportations nationales de téléphones et de leurs accessoires ont dégagé plus de 34,3 milliards de dollars pour une croissance annuelle de 13,8%.

Cette catégorie de produits représente 27,1% des exportations nationales de 2016, et la première à avoir réalisé un chiffre d’affaires de plus de 34 milliards de dollars. Les usines de Samsung Electronic Vietnam de Bac Ninh et de Thai Nguyen ont notablement contribué à ces résultats.

Les États-Unis ont été le premier débouché avec 4,3 milliards de dollars, devant les Émirats arabes unis avec 3,83 milliards de dollars. Les pays de l’Europe et de l’ASEAN sont également de grands importateurs de ces produits vietnamiens.

Pour 2017, un chiffre d’affaires à l’export de 39 milliards de dollars est attendu.

Toujours selon cette administration, sur l’ensemble de l’année dernière, le pays a réalisé un chiffre d’affaires à l’export de 176,6 milliards de dollars pour une croissance de 9%, et a importé pour 174,1 milliards, soit une augmentation de 5,2%, établissant une balance du commerce extérieur positive de plus de 2,5 milliards de dollars.

Les produits des secteurs de haute technologie, notamment les téléphones et leurs accessoires, les ordinateurs, et les produits et composants électroniques, contribuent de plus en plus aux exportations nationales, de 42% en 2016.

Néanmoins, la majeure partie de ces exportations sont du fait d’entreprises issues de l’investissement étranger, celles des investisseurs domestiques étant négligeables. Enfin, le chiffre d’affaires à l’export de ce groupe de produits devrait progresser notablement dans les temps à venir, selon les spécialistes. -CPV/VNA