Dans un usine de ​Smartphones. Photo: internet

Hanoi (VNA) - Les téléphones de toutes sortes et leurs composants se classent en tête en matière de chiffre d'affaires à l'exportation lors du 1er semestre 2017. Selon des données préliminaires du département général des Douanes, en 6 mois, ces produits ont été exportés vers 37 marchés pour un montant de près de 19,5 milliards de dollars, +15% en un an.



Parmi les débouchés de plus d'un milliard de dollars figurent les États-Unis (2,05 milliards), les Emirats arabes unis (1,92 milliard), la Corée du Sud (1,71 milliard)...



Parmi les marchés où les exportations ont connu une croissance notable citons le Cambodge​ (+3.388% pour atteindre 14,03 millions de dollars), le Brésil​ (+102% pour 408,29 millions), la Colombie​ (+83% pour 152,6 millions), le Japon​ (+187,5% pour 466,12 millions) et Taïwan (Chine)​ (+65% pour 181,23 millions). -CPV/VNA