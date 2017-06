Les Tchèques s’intéressent à la culture vietnamienne. Photo : ​VOV

Prague (VNA) - La diversité culturelle du Vietnam fait l’objet d’une exposition au musée national d’ethnographie de la République tchèque, à Prague.Organisée par les ministères tchèques de la Culture et de l’Intérieur et le centre d’intégration de Prague, l’exposition s’inscrit dans le cadre d'un projet intitulé “Les étrangers en République tchèque et leurs cultures”.

Cette manifestation ​invite ses visiteurs à découvrir les us et coutumes des Vietnamiens. Kristyna Hlavata, responsable du projet, explique : "la diaspora vietnamienne en République tchèque mène une vie assez fermée, à l’exception des jeunes vietnamiens qui sont nés ici et qui parlent la langue tchèque. J’espère que ce projet aidera les Tchèques à mieux connaître leurs voisins vietnamiens et à se rapprocher."



Christina Drechslerova, une praguoise, fait savoir : "avant cette exposition, j’avoue franchement que je ne savais rien du Vietnam et des Vietnamiens vivant en République tchèque. Maintenant, nous savons comment les Vietnamiens célèbrent la Journée internationale de l’enfant et le Nouvel an lunaire. Nous sommes ravis d’avoir appris tout cela. C’est le meilleur moyen de se familiariser avec leur culture."- VOV/VNA