Les relations Vietnam-Laos se sont bien développées en 2016

Une rencontre à l’occasion du Nouvel an lunaire du Vietnam a été organisée vendredi soir, à Vientiane, par l'ambassade du Vietnam au Laos.



Vientiane (VNA) - L'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos ont connu des progrès considérables dans la politique, la défense et la sécurité, l'économie, la culture, l'éducation, les sciences et technologies.

C’est ce qu’a affirmé l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, lors d’une rencontre à l’occasion du Nouvel an lunaire du Vietnam, tenue vendredi soir à Vientiane.



L'ambassadeur Nguyen Ba Hung a déclaré que l'année 2016 avait été une année significative et animée pour le Vietnam et le Laos, l​es deux pays ​ayant réussi à surmonter de nombreuses difficultés et défis pour obtenir des résultats remarquables dans ​des domaines ​aussi divers que la politique, l'économie et la défense-sécurité.



L'année 2017 ​sera tout aussi importante ​dans le contexte où les deux pays célébreront le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et le 40e anniversaire de la signature d​e leur Traité d'amitié et de coopération bilatérale.



Le gouverneur de Vientiane Sinlavong Khutphaythoune a déclaré que le Parti, le gouvernement et le peuple laotiens sont heureux ​des réalisations ​du Vietnam ​dans la défense nationale, la construction et le développement, base importante pour que le pays ​atteigne s​es objectifs de modernisation et d'industrialisation, ​de société juste, démocratique et civilisée.



Il a profité de cette occasion pour remercier le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leurs précieuses assistances dans le passé et à l'heure actuelle, et a exprimé sa conviction que l'amitié bilatérale, la solidarité particulière et la coopération intégrale ​ne cesseraient de se renforcer pour le bien des deux peuples. -VNA