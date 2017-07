Mme Sounthone Sayachac, chef de la Commission des relations extérieures du CC du PPRL, accorde une interview au correspondant de la VNA au Laos.



Vientiane (VNA) – Dans la conjoncture où la situation mondiale et régionale évolue de façon complexe, les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer en tous domaines.

C’est ce qu’a déclaré Mme Sounthone Sayachac, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information au Laos, à l'occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et des 40 ans de la signature du Traité Vietnam-Laos sur l'amitié et la coopération.



Le 5 septembre 1962, le Laos et le Vietnam ont mis en place leurs relations diplomatiques, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays.



Au cours de la lutte pour la libération nationale dans chaque pays, l'amitié spéciale et l'aide précieuse ​qui les ont unis sont devenues une force sans précédent et un facteur important ​de l​a victoire ​de 1975.



​Ces dernières années, les dirigeants des deux pays ont organisé des visites et réunions régulières. Ils ont prêté attention au partage d​'expériences dans l’édification du Parti, la formation de cadres, la promotion des relations extérieures...



Le Vietnam est parmi les plus grands investisseurs au Laos. Le commerce bilatéral a continuellement augmenté, contribuant au développement socioéconomique du Laos.



​Ces dernières années, les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération importants, dont le projet de construction de la Maison de l'Assemblée nationale du Laos, un autre sur l’autoroute Vientiane-Hanoi, un accord sur la gestion et l'utilisation du port de Vung Ang par les deux pays.



Ces projets contribueront à créer des conditions favorables pour que les deux pays intensifient leurs relations d’amitié et de solidarité spéciales, a-t-elle ajouté.



Le Laos a hautement apprécié le soutien du Vietnam dans la formation de ses ressources humaines. Il y a actuellement plus de 10.000 étudiants laotiens qui ​suivent un cursus au Vietnam, qui seront de précieuses ressources humaines pour le développement du Laos dans le futur.

Concernant les orientations pour le développement des relations entre les deux pays dans l’avenir, Mme Sounthone Sayachac a suggéré que les deux Partis et les deux États considèrent l'éducation de leur peuple, en particulier d​es jeune​s, sur l'amitié bilatérale comme une mission clé.



Elle a également ​saisi cette occasion pour remercier le Parti, l'Etat et le peupl​e vietnamiens d'avoir soutenu la révolution laotienne.



Elle a souhait​é que le Vietnam obtienne de meilleures réalisations dans son processus d'industrialisation et de modernisation, et que les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays se perpétuent. -VNA