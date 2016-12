Les provinces de l’Est du delta du Mekong renforcent leur coopération dans le tourisme

Photo : vietnamtourism.com.

Tien Giang (VNA) - Dans le but de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme, les organes concernés de six provinces de l’Est du delta du Mékong, à savoir Tiên Giang, Long An, Bên Tre, Vinh Long, Tra Vinh et Dông Thap, ont organisé une réunion le 22 décembre dans la ville de My Tho (province de Tiên Giang).



Trân Minh Thanh, vice-directeur du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Trà Vinh, a communiqué des renseignements clés sur le programme de connexion touristique entre ces six localités en 2017.

Précisément, les objectifs principaux sont : d’échanger les expériences en gestion étatique en matière de tourisme ; d’attirer les investissements dans des projets de développement touristique ; de collaborer dans la formation des ressources humaines dans ce domaine et dans l’organisation d​'événements touristiques, etc.



En 2016, ces six provinces ont accueilli 7,8 millions de touristes,​ +11,37% par rapport à l’année précédente, dont 1,4 ​million d'étrangers​ (+19%​), pour une recette de 2.774 milliards de dôngs​ (+20%​). -NDEL/VNA