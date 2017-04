Les produits «Made in Vietnam» sur le marché mondial

Hanoi (VNA) - Les produits vietnamiens sont à la 46e place du classement de 52 nations et territoires du monde en terme de niveau de confiance des consommateurs, selon une étude de marché de Statista.



Les produits vietnamiens sont appréciés sur le marché mondial.

L’origine des produits est un des facteurs les plus influents sur le comportement du consommateur, ce que confirme en générale les enquêtes de Statista, l’une des plus grandes entreprises de statistiques sur Internet.Cette enquête sur la confiance des consommateurs a été réalisée sur un échantillon de plus de 43.034 consommateurs de 52 pays et territoires, lesquels abritent 90% de la population mondiale.L’indice de niveau de confiance des consommateurs est calculé sur les critères de prix, de niveau d’équité dans la production, d’originalité, de design, de modernité des technologies, de qualité, de fiabilité...Selon l’évaluation de Statista, les produits d’Allemagne bénéficient de la confiance la plus élevée des consommateurs du monde entier en ce qui concerne la qualité avec 100 points. Les produits vietnamiens, eux, sont en 46e place du classement avec 34 points, tandis que ceux de Chine occupe la 49e classe, avec 28 points.Les produits fabriqués au Vietnam et en Chine sont appréciés sur le plan du prix. Toutefois, sur le marché domestique, les produits vietnamiens ne sont pas appréciés, les Vietnamiens leur préférant les produits importés, en particulier du Japon.​ -CVN/VNA