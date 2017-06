La rencontre entre les présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam et des étudiants ​exemplaires des trois pays. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam ont eu une rencontre et un échange avec des étudiants ​exemplaires des trois pays, le 25 juin à l'Université nationale de Hanoi.Lors de la rencontre, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, a souligné la nécessité pour la jeune génération de maintenir et de renforcer la solidarité traditionnelle ​entre ces trois pays voisins.Il a encouragé les jeunes à faire des efforts et d’œuvrer ensemble pour contribuer au développement de chaque nation.

Le président du CC du Front laotien pour la construction nationale, Saysomphone Phomvihane, a demandé aux étudiants, notamment aux étudiants laotiens au Vietnam, de se soutenir mutuellement dans les études.



Il a remercié les enseignants vietnamiens pour leurs aides à l'égard des étudiants laotiens au Vietnam.



A cette occasion, les présidents des Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam ont offert des cadeaux à 50 étudiants exemplaires des trois pays. -VNA